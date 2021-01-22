المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر تفجيري بغداد

اعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، واسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية السعودية ، بحسب وكالة الانباء السعودية ،تأكيد رفض المملكة القاطع للارهاب بكافة صوره واشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على :"وقوف المملكة وتضامنها مع العراق الشقيق ضد ما يهدد امنه واستقراره.



و عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللعراق حكومةً وشعباً، وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.