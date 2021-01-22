رئاسة البرلمان توجه باستدعاء القادة الأمنيين للوقوف على ملابسات تفجيرات بغداد

طالب حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الحكومة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهة الأمنية المقصرة في تأمين حماية منطقة ساحة الطيران وسط بغداد، واستدعاء القادة الامنين الى البرلمان.

وقال الكعبي، في بيان “ندعو الحكومة الى تحقيق عاجل وتزويد مجلس النواب بتسجيل الكاميرات الأمنية والاسراع بالكشف عن الجهات المنفذة و تكثيف الجهد الاستخباري والأمني خلال المرحلة المقبلة كونها رسالة تحذير واضحة يجب التعامل معها بكل قوة وحزم ، مبينا ان الهدف القادم يكون ملاحقة الخلايا الإرهابية في أوكارهم العفنة قبل ان يفكروا بالقيام بافعال إرهابية مماثلة.

ووجه الكعبي لجنة الامن والدفاع النيابية “بإستدعاء القادة الامنيين على وجه السرعة للوقوف على ملابسات هذا الخرق الامني الكبير”، مطالبا الحكومة “باتخاذ الاجراءات الامنية المشددة لحماية ارواح الناس وممتلكاتهم سيما في الاماكن التي يرتادها المواطنين بكثرة وعلى وجه الخصوص الاسواق والمحال التجارية.