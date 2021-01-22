بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 22 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد واشنطن تدين تفجيرات ساحة الطيران في بغداد عاجل.. الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا موسعا عقب تفجيرات ساحة الطيران في بغداد تداعيات تفجيرى ساحة الطيران .. الكاظمي يغير القيادات الأمنية ببغداد. حسن حنظل النصار والعبادي يطالب بإعادة تقييم الأداء الأمني عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري ساحة الطيران في بغداد لأكثر من 35 شهيدا ونحو 100 مصاب مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً شاهد .. الانفجار الثاني بساحة الطيران في بغداد وسقوط قتلى وجرحى "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 كانون الثاني 2021 11:05 ص

بعد تفجيرات بغداد..الكاظمي يقيل عددا من القيادات الأمنية

الكاظمي
أقال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عددا من قادة الاجهزة الامنية بعد التفجيرات التي ضربت بغداد امس
فقد تمت اقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه و تكليف الفريق احمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات واقالةعبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة و نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع و تكليف اللواء  الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد.
و تمت اقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية و اقالة مدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء  باسم مجيد من منصبه.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحشد الشعبي الطائفي

​إصابة عنصرين من ميليشيا الحشد الطائفي بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل 22 كانون الثاني 2021 11:19 ص

1202121114144901979447

يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد 21 كانون الثاني 2021 04:50 م

السفارة-الامريكية

واشنطن تدين تفجيرات ساحة الطيران في بغداد 21 كانون الثاني 2021 04:46 م

الكاظمي

عاجل.. الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا موسعا عقب تفجيرات ساحة الطيران في بغداد 21 كانون الثاني 2021 04:44 م

عصابة

القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في النجف 21 كانون الثاني 2021 02:45 م

انتحار

امرأة تنتحر بالسليمانية وتترك رسالة عن السبب 21 كانون الثاني 2021 12:35 م

Capture.PNG0

ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً 21 كانون الثاني 2021 11:28 ص

ساحة الطيران

شاهد .. الانفجار الثاني بساحة الطيران في بغداد وسقوط قتلى وجرحى 21 كانون الثاني 2021 11:22 ص

التعليقات