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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 كانون الثاني 2021 03:55 ص

وسط أزمة سيولة خانقة وترنح اقتصادي.. العراق ساحة واسعة لـ100 شاحنة يومية من منتجات إيران الرديئة

المنتجات الايرانية في العراق

خبراء: ليس هناك اقتصاد في العراق ولا بيئة فاعلة

في الوقت الذي يُشيع فيه العراق ضحاياه في مجزرة ساحة الطيران المريبة، التي اعلن داعش الإرهابي مسؤوليته عنه. فإنه يشيع كذلك اقتصاده الذي كان في يوم من الأيام مفخرة لكل العرقيين.
 فبعد التفجير الاسود، لا يمكن بل يستحيل الحديث عن استثمارات واقتصاد يعود للوقوف على قدميه قريبا.
وكشفت تقارير حديثة، ان ايران استغلت ذلك بأقصى قوة. فالعراق المنهار المهلهل أصبح ساحة واسعة لمنتجات إيران الرديئة والفاسدة.


وفي أحد المعارض الايرانية داخل العراق، رصدت وكالة الانباء الفارنسية الاحوال.
 وقال الإيراني راميار برويز ، منظم المعرض، وهو في الأصل: من سنندج الأموال التي نتلقاها. سواء بالدولار أو الدينار ذات قيمة عالية وهي تساوي الكثير. وافتتحت 24 شركة على الأقل من 15 مدينة إيرانية متجرًا هذا الأسبوع في مدينة دهوك من سنندج إلى بيجار ، تبيع هذه المتاجر الجواهر النفيسة والسجاد الفاخر والنحاس والفخار.
ويزور عشرات الآلاف من الحجاج الإيرانيين الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء كل عام ، مما يعزز قطاع السياحة الناشئ في العراق. وتنقل أكثر من 100 شاحنة مواد البناء والأغذية والأدوية والأجهزة إلى العراق كل يوم.
وزادت ايران من اعتمادها على الأسواق العراقية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران. 


وتمنع العقوبات الأمريكية الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية من التعامل مع إيران مما يؤثر على قطاعات الطاقة والشحن والمالية الإيرانية ، مما يتسبب في نضوب الاستثمار الأجنبي.
وكانت صادرات النفط هي الأشد تضررا وانكمش الاقتصاد الإيراني وارتفعت معدلات البطالة وتأثر سكان الريف.
ويقام معرض الشركات الإيرانية عادة كل عام في مدينة السليمانية المتاخمة لإيران. هذه هي السنة الأولى التي يغامر فيها التجار بزيارة دهوك ، التي تشترك في علاقات اقتصادية أوثق مع تركيا المجاورة، على أمل جذب عملاء جدد وخلق طلب أكبر على البضائع الإيرانية.
قال برويز هناك ضغط هائل على الناس (في إيران) ، وتكلفة المعيشة مرتفعة بشكل لا يمكن تصوره. لا يمكننا شراء أي شيء، ولا يمكننا حتى شراء الأدوية.
فتجارة ايران تنتعش في وقت يصارع فيه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وأدى ذلك إلى خفض خزائن الدولة إلى النصف ودفع الحكومة إلى الاقتراض من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لتسديد الرواتب.
وكان رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق يحيى آل إسحاق، قال إن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي السابقة لإيران حظيت بأهمية كبيرة في تمتين وتطوير العلاقات الثنائية.
وقال آل إسحاق، إن الخطة المرسومة بين البلدين هي رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.
وأضاف أن القضايا الاقتصادية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارات مسؤولي البلدين لإزالة المشاكل والعوائق الاقتصادية ستكون على سلم أولويات البلدين.
وأشار إلى أن تهيئة الأرضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين إيران والعراق.
وقال مراقبون، إن إيران تنتعش على حساب العراق واقتصادها ينمو في وقت ينهار فيه العراق. وطالبوا الكاظمي بلملمة أشلاء الدولة والتحكم في تحركاتها حتى يمكن للعراق الوقوف على قدميه مرة ثانية.
أ.ي

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