بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 22 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد واشنطن تدين تفجيرات ساحة الطيران في بغداد عاجل.. الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا موسعا عقب تفجيرات ساحة الطيران في بغداد تداعيات تفجيرى ساحة الطيران .. الكاظمي يغير القيادات الأمنية ببغداد. حسن حنظل النصار والعبادي يطالب بإعادة تقييم الأداء الأمني عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري ساحة الطيران في بغداد لأكثر من 35 شهيدا ونحو 100 مصاب مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً شاهد .. الانفجار الثاني بساحة الطيران في بغداد وسقوط قتلى وجرحى "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 كانون الثاني 2021 03:03 ص

عودة مشروع الهلال الخبيث – الشيعي- سابقًا.. مد خطوط سكك حديد من إيران إلى سوريا عبر العراق

سكك حديد من ايران الى سوريا عبر العراق

خبراء: مجىء بايدن عزز أحلام إيران الاستعمارية مرة أخرى.. فلن يعترض أحد

فسر خبراء، إعلان وزير النقل الإيراني، عن تقدم المحادثات بين إيران وكل من سوريا والعراق في مشروع مد خطوط السكك الحديدة، بأنه يعيد مشروع الهلال الشيعي الخبيث من جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس ترامب.
فقد كان وجوده مربكا للإرهابيين وخططهم ولم يكن يجرأون في الإعلان عن مثل هذه المشاريع الاستعمارية المكشوفة في وجوده.
 وكان قد أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، أن المحادثات حول "ربط الترانزيت" مع سوريا عبر سكك الحديد في الأراضي العراقية بلغت مراحل جيدة.


وقال إسلامي في حديث إذاعي، نشرته وسائل إعلام ايرانية ووكالة سانا السورية إن المفاوضات مستمرة ويتم متابعتها في الوقت الحاضر. مشيرا إلى أهمية التبادل الاقتصادي مع دول محور المقاولة او المقاومة وفق اكاذيبه.
وشدد إسلامي، على أن أحد أهداف الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها والجماعات التابعة لها من شن الحروب وإثارة النزاعات في المنطقة هو تقويض البنى التحتية في دولها إلى جانب إثارة الفوضى وعدم الاستقرار!!
وزعم إسلامي أن أميركا وحلفاءها، خططوا لذلك بدقة متناهية لمنع أي تعاون وتبادل اقتصادي وتجاري بين هذه الدول ومن بين ما قام به هؤلاء هو تدمير طرق المواصلات وخاصة البرية كالطرقات وسكك الحديد والقطارات بين هذه الدول كما أنهم عرقلوا أي تواصل بين هذه الدول عبر إيجاد الحواجز أو تخريب خطوط التواصل البرية!!
 وكان قد تجمد تماما مشروع الهلال الشيعي الفاسد قبل نحو عام ونصف، بسبب عقوبات الرئيس ترامب لكنهم الآن عادوا لتأجيجه من جديد.


وكشف سعید رسولي، مدير شركة خطوط السكك الحديد الإيرانية، سابقا إنه سيتم ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط!
وأضاف رسولي خلال اجتماع في طهران مع مديري كل من الشركتين السورية والعراقية لخطوط السكك الحديدية، أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا، سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران وكان هذا منصف 2019 لكنه تجمد وقت العقوبات، وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع ستكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية.
وأكد مدير الشركة السورية لخطوط سكك الحديد، نجيب الفارس، خلال الاجتماع، على ضرورة القيام بخطوات حقيقية لربط مدينتي شلمجة والبصرة، ومن ثم بميناء اللاذقية، واصفا المشروع بالكبير جدا. وأضاف الفارس أن دمشق تؤكد على أهمية الشحن الدولي، مؤكدا أن الربط بين إيران وسوريا والعراق سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الثلاث.
وصرح جواد كاظم، مدير الشركة العراقية لخطوط سكك الحديد، بأن المشروع حدودي وهام بالنسبة للعراق، لكنه دعا الشركة الإيرانية لخطوط سكك الحديد إلى التشاور مع بغداد قبل أن توقع الحكومة عقد تنفيذ المشروع مع مؤسسة "بنياد المستضعفين" الإيرانية. وبين كاظم أن العراق كان في السابق قد وقع عقودا لتنفيذ مشاريع مع شركات إيرانية، إلا أنها تأخرت في تنفيذ تعهداتها، مؤكدا أن بلاده تريد تنفيذ المشروع على أكمل وجه ومن دون تأخير.
وردا على ذلك، قال مدير شركة خطوط السكك الحديد الإيرانية، إن مؤسسة "بنياد المستضعفين" في طهران من أفضل الشركات الاقتصادية في بلاده وتتمتع بسمعة طيبة، مضيفا أنها ستكون المستثمر والمقاول لتنفيذ المشروع.
وشدد مراقبون، إنه وبعد يوم واحد من انتهاء ولاية الرئيس ترامب عادت إيران لإشعال مخططاتها من جديد في الهيمنة واستباحة سوريا والعراق.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المنتجات الايرانية في العراق

وسط أزمة سيولة خانقة وترنح اقتصادي.. العراق ساحة واسعة لـ100 شاحنة يومية من منتجات إيران الرديئة 22 كانون الثاني 2021 03:55 ص

مجزرة بغداد

تداعيات مجزرة بغداد الصدر يتوعد والكاظمي يُقيل قيادات أمنية.. ومراقبون: السؤال من ساعد داعش؟! 22 كانون الثاني 2021 02:32 ص

تفجير بغداد ساحة الطيران

مجزرة ساحة الطيران في بغداد.. فتش عن مصلحة إيران وميليشياتها_داعش يعرفهم جميعا 21 كانون الثاني 2021 10:39 م

محمد جواد ظريف

اعترافات "ظريف" الإرهاب: نقوم بتمويل الميليشيات لمصلحة سياستنا الخارجية ومراقبون: مجىء بايدن حرر لسانهم 21 كانون الثاني 2021 10:02 م

تفجير بغداد

مجزرة ساحة الطيران في بغداد.. يوم بعد تولي بايدن وساعات بعد مؤتمر نوري المالكي؟! 21 كانون الثاني 2021 07:59 م

الدب الروسي والملالي

دراسة .. الدب الروسي ينقلب على حليفه الملالي ,, يضع شروطا لتقييد نفوذ طهران في الشرق الأوسط 21 كانون الثاني 2021 03:20 م

تفجير ساحة الطيران

مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي 21 كانون الثاني 2021 11:44 ص

بايدن

منذ اليوم الأول.. محادثات سرية مشبوهة بين بايدن وإيران حول الاتفاق النووي.. ومراقبون: أسلوب اليساريين الرخيص 21 كانون الثاني 2021 03:10 ص

التعليقات