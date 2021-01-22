تداعيات مجزرة بغداد الصدر يتوعد والكاظمي يُقيل قيادات أمنية.. ومراقبون: السؤال من ساعد داعش؟!

خبراء: من ساعد داعش الإرهابي؟ وكيف دخل بهذه المتفجرات؟ هذه أسئلة حيوية حتى لا تتكرر المجزرة



في الوقت الذي ركبت فيه تيارات إيرانية وشخصيات محسوبة على الملالي موجة مجزرة ساحة الطيران في بغداد، جاءت ردود الفعل باهتة وغير حقيقية تجاه "المصاب الجلل" الذي ألم بالعراقيين. فقد توعد مقتدى الصدر ولا أحد يعلم طبيعة دوره؟ ولا لماذا يتصدر هكذا ويقول: بأنه لن يسمح بأن يعود العراق لعصر المفخخات؟!

فيما قام الكاظني باقالة 5 قيادات أمنية وارتاح الجميع لإعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث دون تفكير فيمن وراء داعش؟ ومن سهل دخول داعش؟

وتوقيت العملية ؟ ورسالتها؟

من جانبه علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا المدنيين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.



وقال الصدر في تغريدة له، لن نسمح للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة أن تعود!

واضاف كلنا جنود مجندة.. سواء أكان ذلك فعل الإرهابيين أم الخارجيين أم الفاسدين، فوطننا أغلى من كل شيء.

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في وقت سابق ارتفاع اعداد ضحايا تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد إلى 32 ضحية، و110 جرحى.

ياتي هذا فيما تبنى تنظيم داعش الارهابي، التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، وأوقع 32 ضحية و110 جرحى.

وذكر التنظيم في بيان، إن الهجومين الانتحاريين نفذا عبر "ابو يوسف الانصاري" و"محمد عارف المجاهد".

وتوعد الكاظمي، برد "قاس" و"مزلزل" على التفجيرين الانتحاريين في بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي. إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لا نظير لها.

وتوعد بالقول، ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً، وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون.

وكان الكاظمي قد أقال خمسة قادة أمن من مناصبهم بعد ساعات من التفجيرين.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن إصدار أوامر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإقالة 5 قادة أمن بارزين من مناصبهم على خلفية تفجيري بغداد.

وقال رسول إن الأوامر شملت "إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق احمد ابو رغيف بديلاً عنه. وإقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف، نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع، و تكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد. كما أفاد باقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية.



ولفت رسول إلى اقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.

وقال مراقبون، إن التفجير الإرهابي الذي أعلن تنظيم داعش الإجرامي الإرهابي تنفيذه. لايمكن ان يقوم به داعش وحده، بعد عامين كاملين من آخر عملية له. ولكن هناك خرق أمني وسيولة ولابد من الوقوف عليها بالتوازي مع اقالة القيادات.

أ.ي