مجزرة ساحة الطيران في بغداد.. فتش عن مصلحة إيران وميليشياتها_داعش يعرفهم جميعا

مراقبون: تفجير بغداد يبث الرعب ويحقق مصالح حيوية لإيران وميليشياتها ويعيد الأمور للمربع صفر



فيما لا تزال المعلومات الكاملة، لم تتكشف بعد عن مجزرة ساحة الطيران في بغداد وكل خيوطها. ورغم الحديث عن أصابع تنظيم داعش الإرهابي. الا أن بعض الباحثين رأوا انه من المهم البحث عن مصلحة إيران وميليشياتها في هذا الهجوم للوقوف على ما تم وحقيقة الأطراف التي قامت به.

وقالوا إن مجزرة ساحة الطيران في العراق، تعيد الوطن للمربع صفر من ناحية وتعطل اجراء الانتخابات. كما أن التفجير بمثابة كارت إرهاب وتهديد مبطن لعصابة طهران لبايدن مفاداها نحن موجودون.



وتكشفت معلومات جديدة، حول التفجير الإنتحاري المزدوج الذي استهدف سوقاً شعبياً في منطقة ساحة الطيران وسط بغداد.

وأوضح اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، أن أحد الانتحاريين تظاهر أنه بحاجة للمساعدة، وحين تجمع الناس أقدم على تفجير نفسه، لجمع أكبر عدد من الضحايا.

وأفاد بأن القوات الأمنية كانت تلاحق أحد الانتحاريين إلا أنه فجر نفسه عند الوصول إلى السوق. وأكد أن الإرهابيين يحاولون استهداف المناطق الشعبية لكبر حجمها.

إلى ذلك، قال إن الأجهزة الأمنية أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية، مبيناً أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعد الانتحاريين.

وغرد الرئيس برهم صالح، قائلا: إن الجماعات الإرهابية تستهدف الاستحقاقات الوطنية بتفجيري بغداد. وأضاف سنقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا.

من جهته، رأى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن تفجير بغداد المزدوج يؤشر إلى حالة خطيرة. في حين، أكد التحالف الدولي ردا على التفجير مواصلة دعم الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار.



هذا وسقط 35 قتيلا على الأقل و100 جريح، في التفجيرين الانتحاريين، وفق ما أعلنت السلطات العراقية، في اعتداء لم تشهد مثله العاصمة العراقية منذ أكثر من 18 شهرا. بينما أشار وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي إلى استقبال ١١٠ جرحى، و٣٢ قتيلا في المستشفيات.

ووقع الاعتداء في "سوق البالة" في ساحة الطيران التي غالبا ما تعج بالمارة والتي شهدت قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا.

وكان الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول – وفق تقرير "العربية"- أعلن في وقت سابق "وقوع اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما عند ملاحقتهما من القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد.

فيما ذكرت وزارة الداخلية أن رجلا فجر حزامه الناسف وسط باعة ومارة في السوق، وبينما كان عدد من الأشخاص يتجمعون في المكان، فجر انتحاري آخر نفسه. ويشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية، وهو استحقاق غالبا ما يترافق مع أعمال عنف في العراق.

وأظهرت لقطات مصورة – وفق تقرير "سكاي نيوز عربية"، بشاعة التفجير الثاني الذي وقع بعيد الأول وفي نفس المكان، وكان الهدف على الأرجح إيقاع أكبر عدد من الضحايا في منطقة تخلو من المقرات السياسية والأمنية وتكتظ بالفقراء.

ولم تتبن حتى الآن أي جهة مسؤولية لهذا الهجوم، لكنه بصماته تشير إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي شن في السابق مرارا مثل هذه الهجمات. وانتهج داعش تكتيك الهجمات الانتحارية التي تنفذ بواسطة أحزمة ناسفة وتستهدف مناطق تعج بالمدنيين، وتخف فيها الإجراءات الأمنية.

وقال الخبير الأمني والاستراتيجي، معن الجبوري، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية" إن داعش الارهابي لا يترك فرصة وإلا يستثمرها وبعد ان خسر دولته الخرافية في شمال البلاد عام 2017. وأضاف أن داعش عاد إلى التكتيك القديم في نشر القتل والاعتماد في الخلايا الصغيرة والنائمة، الذي كان يعتمده قبل أن سيطر على مناطق واسعة في عام 2014.

واعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي إن ما حدث في بغداد خرق أمني، وعلى الأجهزة الأمنية معالجة هذا الخرق، فهذا يعني أن داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية تملك إمكانية كبيرة وإلا ما كانت لتتم هذه العملية. ورأى أن الأحزاب الموالية لإيران ترتكب خطأ كبيرا في إصرارها على إخراج قوات التحالف الدولي وخاصة القوات الأميركية، فهذه فاعلة وتساند العراق في محاربة الإرهاب، بما لديها من إمكانيات.

واضاف خبراء، أن المصلحة الوحيدة من هذا التفجير الدموي المزدوج تصب في صالح إيران وتعطل الذهاب لصندوق الانتخابات ومغادرة أفراد الطبقة الحاكمة الموجودون مناصبهم.

أ.ي