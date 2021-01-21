اعترافات "ظريف" الإرهاب: نقوم بتمويل الميليشيات لمصلحة سياستنا الخارجية ومراقبون: مجىء بايدن حرر لسانهم

مراقبون: اعترافات ظريف تؤكد تحمل إيران فاتورة كل عصاباتها المجرمة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان



انفلت عقال نظام الملالي، بمجرد دخول بايدن وانتهاء ولاية الرئيس ترامب. فإلى جانب تفجير إرهابي مروع هزّ بغداد. وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين، ولا يستبعد دور عصابات إيران في إدارة التفجير لأسباب سياسية.

جاءت التصريحات المريبة والغير مسبوقة، من جانب ظريف الملالي، والتي كان لايجرؤ على النطق بها أثناء إدارة الرئيس ترامب لتؤكد أن سياسة الرئيس ترامب في التعامل مع هذه العصابات الإرهابية كانت قوية وحاسمة وغير مسبوقة. ودفعت "ملالي الإرهاب" للتراجع بدرجة كبيرة عن أعمالهم الإجرامية.

وعليه أقر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بتمويل بلاده للميليشيات الإرهابية الموالية لها في المنطقة، مبررا ذلك بأنه "إنفاق من أجل السياسة الخارجية".



وردا على سؤال حول تصريحات محمود الزهار، القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية الارهابية الموالية لطهران، والذي أكد تسلمه حقائب تحمل 22 مليون دولار من المساعدات من قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني، قال ظريف في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية بث مقطع منها اليوم الخميس على تويتر: ننفق دائمًا من أجل السياسة الخارجية!!

أما في ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، ومسألة اعتبارها عدوا دائما، فقال لم أقل إنها عدوة وأنا المسؤول فقط عن تصريحاتي. لقد دفعت ثمن المحادثات مع الولايات المتحدة عندما حدثت للمرة الأولى.



واضاف أن دوره كوزير خارجية لإيران – وفق تقرير "العربية" كان بارزا في إبرام الاتفاق النووي، لكن دوره في السياسة الخارجية كان "صفرا"، فيما لعب دورا محدودا جدا في صياغة السياسات الإقليمية لطهران. بما يعزز دور الحرس الثوري الإجرامي.

وتأتي تصريحات ظريف، حول دعم الميليشيات تأكيدا على اتفاق وجهات النظر بين مختلف المسؤولين والأجهزة الإيرانية حول إدارة النفوذ الإيراني عن طريق تمويل الوكلاء.

ويشار إلى أن الزهار، كان كشف في مقابلة الشهر الماضي أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، سلمه في لقائه الأول عام 2006، 22 مليون دولار لدعم الحركة.

وعلى الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، خاصة في العام الماضي، في ظل العقوبات الأميركية المشددة، تشير بعض التقارير إلى أن طهران تواصل تقديم الدعم المالي إلى العديد من الميليشيات في المنطقة لا سيما ميليشيا حزب الله وبعض الفصائل العراقية الاجرامية

وقبل يومين، تفجر الجدل داخل العراق حول الانفلات على الحدود العراقية – السورية واستغلال ميلشيات إيران لهذا الوضع وتصرفها فيه بأريحية تامة. فما بين العراق وسوريا تنفذ عصابات إيران أجندة مريبة لخدمة الملالي الذي يقوم بتمويلها.

وقال خبراء عسكريون، إن تصريحات ظريف تؤكد ضلوع إيران في كل العمليات الإرهابية التي ترتكبها ميلشياتها وهى التي تنفق عليها وهو ما ينبغي أن يدفع العالم لمحاصرة هذا الكيان الإرهابي.

أ.ي