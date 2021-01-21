مجزرة ساحة الطيران في بغداد.. يوم بعد تولي بايدن وساعات بعد مؤتمر نوري المالكي؟!

خبراء: ذيول إيران ليسوا بعيدين عن تسلل داعش الإرهابي



قال مراقبون، إن تفجير بغداد المزدوج المروع في ساحة الطيران، ليس بعيدا بأي حال من الأحوال عن ذيول إيران واعتبروه رسالة مبكرة ل"بايدن" من جانب ملالي الإرهاب في طهران.. حتى يروا رد فعله.

ولفتوا ان هذا التفجير المروع أو المجزرة على النحو الصحيح، جاءت بعد يوم واحد من تولي بايدن وساعات من مؤتمر نوري المالكي، الذي قال فيه إنهم أي ذيول إيران راجعون لاستعادة الدولة والقضاء على الفوضى ومجزرة بغداد قمة الفوضى.



ومع ارتفاع حصيلة القتلى في مجزرة التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبيا، في ساحة الطيران وسط بغداد إلى 32 قتيلاً، ترأس مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

ووجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين. كما وجه باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا.

وقال "وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطعاتنا الأمنية في حالة استنفار قصوى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وتابع "معركتنا ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد، ولن نسمح بتشتت الجهد الاستخباري.

وأفادت مصادر مطلعة أن الكاظمي، أمر بإجراء بتغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران .



أتى ذلك، بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى 32 قتيلاً، وأكثر من استقبال 110 جرحى، بحسب ما أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في أحدث إحصاء عصر اليوم.

وكانت مشاهد مروعة من بغداد أظهرت بركا من الدماء في مكان الهجوم بعد وقت قصير من وقوعه.

كما أظهر مقطع مصور من سطح مبنى، اللحظات الأولى للانفجار الثاني الذي أدى إلى تطاير عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المنطقة.

وكان اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة أوضح في تصريحات للعربية، أن أحد الانتحاريين تظاهر أنه بحاجة للمساعدة، وحين تجمع الناس أقدم على تفجير حزامه الناسف، لجمع أكبر عدد من الضحايا.



وأضاف أن القوات الأمنية كانت تلاحق أحد الانتحاريين إلا أنه فجر نفسه عند الوصول إلى السوق. وأكد أن الإرهابيين يحاولون استهداف المناطق الشعبية لكبر حجمها.

إلى ذلك، قال إن الأجهزة الأمنية العراقية أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية مؤخرا، مبيناً أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعد الانتحاريين!!

يذكر أن بغداد لم تشهد مثل هذه الهجمات تقريبا منذ أن طردت القوات العراقية والتحالف المدعوم من الولايات المتحدة تنظيم داعش الارهابي من الأراضي التي كان يسيطر عليها عام 2017.

ووقع آخر تفجير انتحاري في العاصمة بغداد في يناير 2018 في ساحة الطيران أيضا قبل نحو عامين، وأسفر عن مقتل العشرات أيضا.

وعلق مراقبون، بأن مجزرة ساحة الطيران في العراق وهى مكان متكرر للأعمال الاجرامية، جاءت بعد يوم واحد من تولي بايدن وحديث نوري المالكي عن الاستعداد للانتخابات القادمة لاستعادة الاستقرار ووقف الفوضى وهذه أشد مشاهد الفوضى.

أ.ي