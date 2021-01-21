بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 21 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد واشنطن تدين تفجيرات ساحة الطيران في بغداد عاجل.. الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا موسعا عقب تفجيرات ساحة الطيران في بغداد تداعيات تفجيرى ساحة الطيران .. الكاظمي يغير القيادات الأمنية ببغداد. حسن حنظل النصار والعبادي يطالب بإعادة تقييم الأداء الأمني عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري ساحة الطيران في بغداد لأكثر من 35 شهيدا ونحو 100 مصاب مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً شاهد .. الانفجار الثاني بساحة الطيران في بغداد وسقوط قتلى وجرحى "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 كانون الثاني 2021 07:59 م

مجزرة ساحة الطيران في بغداد.. يوم بعد تولي بايدن وساعات بعد مؤتمر نوري المالكي؟!

تفجير بغداد

خبراء: ذيول إيران ليسوا بعيدين عن تسلل داعش الإرهابي

قال مراقبون، إن تفجير بغداد المزدوج المروع في ساحة الطيران، ليس بعيدا بأي حال من الأحوال عن ذيول إيران واعتبروه رسالة مبكرة ل"بايدن" من جانب ملالي الإرهاب في طهران.. حتى يروا رد فعله.
ولفتوا ان هذا التفجير المروع أو المجزرة على النحو الصحيح، جاءت بعد يوم واحد من تولي بايدن وساعات من مؤتمر نوري المالكي، الذي قال فيه إنهم أي ذيول إيران راجعون لاستعادة الدولة والقضاء على الفوضى ومجزرة بغداد قمة الفوضى.


ومع ارتفاع حصيلة القتلى في مجزرة التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبيا، في ساحة الطيران وسط بغداد إلى 32 قتيلاً، ترأس مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.
ووجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين. كما وجه باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا.
وقال "وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطعاتنا الأمنية في حالة استنفار قصوى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وتابع "معركتنا ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد، ولن نسمح بتشتت الجهد الاستخباري.
وأفادت مصادر مطلعة أن الكاظمي، أمر بإجراء بتغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران .


أتى ذلك، بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى 32 قتيلاً، وأكثر من استقبال 110 جرحى، بحسب ما أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في أحدث إحصاء عصر اليوم.
وكانت مشاهد مروعة من بغداد أظهرت بركا من الدماء في مكان الهجوم بعد وقت قصير من وقوعه.
كما أظهر مقطع مصور من سطح مبنى، اللحظات الأولى للانفجار الثاني الذي أدى إلى تطاير عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المنطقة.
وكان اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة أوضح في تصريحات للعربية، أن أحد الانتحاريين تظاهر أنه بحاجة للمساعدة، وحين تجمع الناس أقدم على تفجير حزامه الناسف، لجمع أكبر عدد من الضحايا.


وأضاف أن القوات الأمنية كانت تلاحق أحد الانتحاريين إلا أنه فجر نفسه عند الوصول إلى السوق. وأكد أن الإرهابيين يحاولون استهداف المناطق الشعبية لكبر حجمها.
إلى ذلك، قال إن الأجهزة الأمنية العراقية أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية مؤخرا، مبيناً أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعد الانتحاريين!!
يذكر أن بغداد لم تشهد مثل هذه الهجمات تقريبا منذ أن طردت القوات العراقية والتحالف المدعوم من الولايات المتحدة تنظيم داعش الارهابي من الأراضي التي كان يسيطر عليها عام 2017.
ووقع آخر تفجير انتحاري في العاصمة بغداد في يناير 2018 في ساحة الطيران أيضا قبل نحو عامين، وأسفر عن مقتل العشرات أيضا.
 وعلق مراقبون، بأن مجزرة ساحة الطيران في العراق وهى مكان متكرر للأعمال الاجرامية، جاءت بعد يوم واحد من تولي بايدن وحديث نوري المالكي عن الاستعداد للانتخابات القادمة لاستعادة الاستقرار ووقف الفوضى وهذه أشد مشاهد الفوضى.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تفجير بغداد ساحة الطيران

مجزرة ساحة الطيران في بغداد.. فتش عن مصلحة إيران وميليشياتها_داعش يعرفهم جميعا 21 كانون الثاني 2021 10:39 م

محمد جواد ظريف

اعترافات "ظريف" الإرهاب: نقوم بتمويل الميليشيات لمصلحة سياستنا الخارجية ومراقبون: مجىء بايدن حرر لسانهم 21 كانون الثاني 2021 10:02 م

الدب الروسي والملالي

دراسة .. الدب الروسي ينقلب على حليفه الملالي ,, يضع شروطا لتقييد نفوذ طهران في الشرق الأوسط 21 كانون الثاني 2021 03:20 م

تفجير ساحة الطيران

مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي 21 كانون الثاني 2021 11:44 ص

بايدن

منذ اليوم الأول.. محادثات سرية مشبوهة بين بايدن وإيران حول الاتفاق النووي.. ومراقبون: أسلوب اليساريين الرخيص 21 كانون الثاني 2021 03:10 ص

المالكي

على جثة حكم الكاظمي وبعد تأجيل الانتخابات.. نوري المالكي: قادمون لاستعادة هيبة الدولة والقضاء على الفوضى 21 كانون الثاني 2021 02:08 ص

احتاجات في العراق1

لا جديد في نظام الحكم الإيراني الميليشياوي في بغداد.. لجنة تعديل الدستور للخلف در 21 كانون الثاني 2021 12:30 ص

بايدن

تنصيب بايدن.. فوضى فوضى وفشل لأقصى الحدود 20 كانون الثاني 2021 09:35 م

التعليقات