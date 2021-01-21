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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 كانون الثاني 2021 04:50 م

يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد

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أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الخميس، بيانا حول تفجيري ساحة الطيران، وسط بغداد.
وذكرت البعثة، في بيان : “ندين بشدة الهجمات الانتحارية التي استهدفت المدنيين في بغداد اليوم، ما تسبب في وقوع العشرات من الضحايا”.
وأضافت: “لن يضعف مثل هذا الفعل الدنيء مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار، نتقدم بخالص تعازينا لأُسر الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.




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