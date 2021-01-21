يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الخميس، بيانا حول تفجيري ساحة الطيران، وسط بغداد.

وذكرت البعثة، في بيان : “ندين بشدة الهجمات الانتحارية التي استهدفت المدنيين في بغداد اليوم، ما تسبب في وقوع العشرات من الضحايا”.

وأضافت: “لن يضعف مثل هذا الفعل الدنيء مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار، نتقدم بخالص تعازينا لأُسر الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.









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