واشنطن تدين تفجيرات ساحة الطيران في بغداد

أدانت السفارة الاميركية لدى بغداد، الخميس، التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد واسفرت عن استشهاد واصابة العشرات.

وذكرت السفارة في بيان “تُدينُ الولاياتُ المتحدة بِشدةٍ الهُجوم الإنتحاري الذي وَقَعَ في ساحةِ الطيران في بغداد هذا اليوم والذي أسفرَ عن إزهاقِ أرواحٍ وإصابةِ العشرات مِن المدنيين العراقيين الأبرياء”.

واضافت، انّ”هذا الإعتداء هو عملٌ جبانٌ ومُشين يؤكّدُ مخاطرَ الإرهاب والتي لا يزال يواجهها الملايين مِن العراقيين. نُقدّمُ تعازينا لذوي الضحايا ونأملُ في الشفاء العاجل للجرحى”.