المالية تعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

أعلنت وزارة المالية، ، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني للعام 2021.



وقالت الوزارة في بيان إن دائرة المحاسبة بالوزارة، أطلقت دفعات تمويل الرواتب للوزارات كافة لشهر كانون الثاني».



ودعت الوزارة «الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة المحاسبة لغرض بدء إجراءات تمويل الرواتب وفقا للسياقات المتبعة واعتبارا من يوم الأحد الموافق 24-1-2021».



وكانت وزارة المالية، قد وجهت، امس الاربعاء، دائرة المحاسبة برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني دون اي استقطاع.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب انها وجهت دائرة المحاسبة برفعِ رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنتسبين بدءا من امس الاربعاء دون اي إستقطاع.



وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، في تصريح صحفي: إن «المسؤولين في وزارة المالية اكدوا، خلال استضافتهم في اللجنة النيابية، أن السيولة المالية متوفرة لصرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني».



وأضاف: انه «لا يوجد أي تأخير بعملية صرف الرواتب، وإنها ستصرف من قبل وزارة المالية بموعدها المحدد بنهاية الشهر الجاري».

ولفت كوجر، إلى إن «صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست له أية علاقة بتأخر مجلس النواب بإقرار قانون الموازنة العامة»