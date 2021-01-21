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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 كانون الثاني 2021 02:45 م

القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في النجف

عصابة
أعلن  مصدر في شرطة  النجف   القبض  على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المخدرات.
وقال المصدر ، إن فريقاً تابعاً للاستخبارات القى القبض على تاجر للمخدرات بعد مداهمة منزله بمحافظة النجف، بحوزته 2500 حبة مخدرة و300 غرام من مادة الكرستال وكيلو غرام من الترياق (الترياك)، و بندقية كلاشنكوف، ومسدسين.
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