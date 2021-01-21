القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في النجف

أعلن مصدر في شرطة النجف القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المخدرات.

وقال المصدر ، إن فريقاً تابعاً للاستخبارات القى القبض على تاجر للمخدرات بعد مداهمة منزله بمحافظة النجف، بحوزته 2500 حبة مخدرة و300 غرام من مادة الكرستال وكيلو غرام من الترياق (الترياك)، و بندقية كلاشنكوف، ومسدسين.