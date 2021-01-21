القبض على ثلاثة أشخاص يشكلون عصابة للسطو المسلح غربي بغداد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، القبض على ثلاثة أشخاص يشكلون عصابة للسطو المسلح بعد "سرقتهم" أموالاً ومصوغات ذهبية غربي بغداد.



وكتب رسول في تغريدة على تويتر، ، إن "مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على عصابة سطو مسلح مكونة من ثلاثة اشخاص".



وأضاف، أن هذه العصابة "قامت بسرقة مبلغ (خمسة ملايين دينار مع ما يقارب 1/كيلو من الذهب اضافة الى عجلة نوع رانج وهواتف نقالة) من أحدى الدور في منطقة المنصور غربي بغداد".



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