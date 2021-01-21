بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 21 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً شاهد .. الانفجار الثاني بساحة الطيران في بغداد وسقوط قتلى وجرحى "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية ترامب: قضينا على الإرهابي سليماني ووقفنا في وجه إيران.. ونشطاء: ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام الكاظمي: الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة.. ونشطاء: كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على العراق الإعلام اليساري يزعم: ترامب "الأدنى شعبية".. ومغردون: ترامب صوت له 75 مليون أمريكي وهو الرئيس الأكثر شعبية مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 كانون الثاني 2021 12:35 م

امرأة تنتحر بالسليمانية وتترك رسالة عن السبب

انتحار
أعلنت مديرية شرطة السليمانية، انتحار معلمة شنقا داخل منزلها في المحافظة تاركة رسالة عن السبب. 

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية سركوت احمد في بيان ، إن "امرأة تبلغ 46 عاما انتحرت شنقا داخل منزلها، مساء  امس مبينا أن "المنتحرة غير متزوجة وتعمل معلمة لمادة لغة الانجليزية". 

وأضاف، أن "المنتحرة تركت رسالة تشكو فيها من تعامل اسرتها"، مشيرا إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الحادث،. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Capture.PNG0

ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً 21 كانون الثاني 2021 11:28 ص

ساحة الطيران

شاهد .. الانفجار الثاني بساحة الطيران في بغداد وسقوط قتلى وجرحى 21 كانون الثاني 2021 11:22 ص

التحالف

تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي بغداد 20 كانون الثاني 2021 02:51 م

شرطة بغداد

القبض على شخص بحوزته 19 قطعة اثرية معدة للتهريب في بغداد 20 كانون الثاني 2021 10:37 ص

التقاعد

الحكم على رئيس هيئة التقاعد السابق بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة 20 كانون الثاني 2021 10:30 ص

الحشد الشعبي

إصابة احد عناصر ميليشيا الحشد الشعبي بنيران قناص شمالي بابل 20 كانون الثاني 2021 10:00 ص

انتحار

انتحار شاب بقضاء كلار بالسليمانية بسبب الديون المتراكمة عليه 19 كانون الثاني 2021 11:59 ص

القبض على عصابة..أرشيفية

القبض على عصابة سطت على أحد المصارف في بغداد وسرقت أكثر من مليار دينـار 19 كانون الثاني 2021 11:56 ص

التعليقات