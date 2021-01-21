امرأة تنتحر بالسليمانية وتترك رسالة عن السبب

أعلنت مديرية شرطة السليمانية، انتحار معلمة شنقا داخل منزلها في المحافظة تاركة رسالة عن السبب.



وقال المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية سركوت احمد في بيان ، إن "امرأة تبلغ 46 عاما انتحرت شنقا داخل منزلها، مساء امس مبينا أن "المنتحرة غير متزوجة وتعمل معلمة لمادة لغة الانجليزية".



وأضاف، أن "المنتحرة تركت رسالة تشكو فيها من تعامل اسرتها"، مشيرا إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الحادث،.

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