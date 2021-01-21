النفط: الشركات الهندية الأكثر شراءً للخام العراقي في كانون الأول

أعلنت وزارة النفط العراقية، ، أن شركات النفط الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي. ..







وقالت وزارة النفط في بيان صحفي: إن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي خلال شهر كانون الاول من بين الشركات العالمية الأخرى، بواقع 6 شركات من أصل 22 شركة اشترت النفط العراقي.



وبينت أن “الشركات الامريكية جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 4 شركات، تليها الشركات الصينية والايطالية بواقع 3 شركات، ثم الشركات التركية والهولندية-البريطانية والإسبانية واليونانية واليابانية وكوريا الجنوبية لشركة واحدة لكل منهما.

واشارت الوزارة الى ان “ابرز الشركات الهندية التي اشترت النفط العراقي هي شركات انديان اويل، وهميل، أما الشركات الأميركية فهي شركة اكسون موبيل، ماراثون، والايطالية ايني، والصينية بتروجاينا.