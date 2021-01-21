النزاهة النيابية: موازنة 2021 تبذيرية وتعاني من التخمة بالتخصيصات

وصفت لجنة النزاهة النيابية ، موازنة 2021 بالتبذيرية وتعاني من التخمة في ابواب الصرف للعديد من المؤسسات بينها الرئاسات، مبينة ان اموال التنظيف للرئاسات تعادل موازنة محافظة.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي ان “الموازنة مبالغ فيها بشكل كبير وتبذيريه وفيها اسراف تفتح الفساد على مصراعيه.

واضاف ان “بعض ابوابها تعاني من التخمة في حين تفتقر بعض الابواب للتخصيص”، مشيرا الى ان “ما مخصص للتنظيف في الرئاسات يعادل موازنة محافظات بأكملها”.

واوضح الجشعمي ان “البرلمان حتى الان لم يفهم الطريقة التي اعدت بها الموازنة واليه الاحتساب لتلك الموال التي رصدت وكيفية اعتماد التوزيع.