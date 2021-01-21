نائب يبدي خشيته من تأجيل آخر لموعد الانتخابات

أبدى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي خشيته من تاجيل اخر لموعد الانتخابات. مشيرا الى ان البرلمان بامكانه تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال ساعتين فقط، .



وقال المسعودي ان “قانون المحكمة الاتحادية معطل بسبب عدم التوافق حيث تم قراءته وما تبقى هو التصويت فقط وبامكان البرلمان تمريره خلال ساعتين فقط”.

واضاف “تفاجأنا بقرار تاجيل الانتخابات بعد تأكيد المفوضية بإمكانية اجرائها في موعدها المقرر دون وجود مشاكل فنية ونامل بلا تكون مدعاة لتاجيل اخر قد يؤدي الى انتخابات في موعدها المقرر او وجود ضغوط سياسية باتجاع المفوضية”.

وتابع المسعودي، ان “الحكومة مطالبة اعلان موعد حل مجلس النواب بشكل رسمي من اجل الشروع بعملية الانتخابات المبكرة وتحديد موعدها الرسمي بعد التوافق مع رئيس الجمهورية.

