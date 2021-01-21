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الخميس, 21 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 كانون الثاني 2021 12:27 م

الصيادي: وزارة المالية عاجزة عن رسم سياسة الدولة بالاتجاه الصحيح

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي
قال النائب كاظم الصيادي، ان موازنة العام الحالي تتضمن فقرات لا تلبي طموح طموحات المجتمع وبعيدة عن تطلعات الشعب مؤكدا أن وزارة المالية عاجزة عن رسم سياسية الدولة المالية بالاتجاه الصحيح.
وقال الصيادي إن “الموازنة التي جاءت من الحكومة بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب ، مبينا أن “موازنة العام الحالي عبارة عن مشروع توافقي بين الحكومة يراد منه تدمير الشعب والأجيال القادمة”.
وأضاف، أن “وزارة المالية غير قادرة على رسم سياسة الدولة المالية بالاتجاه الصحيح”، مبينا أن “معظم فقرات الموازنة بعيدة عن شرائح المجتمع ولم تكن بالمستوى المطلوب”..
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