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الخميس, 21 كانون الثاني 2021
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مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً شاهد .. الانفجار الثاني بساحة الطيران في بغداد وسقوط قتلى وجرحى "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية ترامب: قضينا على الإرهابي سليماني ووقفنا في وجه إيران.. ونشطاء: ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام الكاظمي: الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة.. ونشطاء: كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على العراق الإعلام اليساري يزعم: ترامب "الأدنى شعبية".. ومغردون: ترامب صوت له 75 مليون أمريكي وهو الرئيس الأكثر شعبية مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 كانون الثاني 2021 11:44 ص

مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي

تفجير ساحة الطيران
كشف خبير أمني تفاصيل التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع صباح اليوم  الخميس  واستهدف منطقة ساحة الطيران وسط بغداد.
وأشار المصدر  إلى مقتل 10 وإصابة 20  آخرين، في التفجير الذي وصفه بالخرق الأمني الخطير لا سيما أن العاصمة كانت تشهد استنفارا أمنيا غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

وأعلن مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، في تصريح له أن انفجاراً مزدوجا ًوقع في ساحة الطيران، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون أن يحدد العدد.
سوق شعبي
في حين أفادت مصادر  محلية أن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا في سوق شعبي بوسط العاصمة..
بينما رجحت مصادر في الشرطة إرتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي طال السوق المزدحمة بساحة الطيران، لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة استنفار جميع المؤسسات الصحية والطبية لاستقبال جرحى التفجير.
وغالبا ما نفذ تنظيم داعش الإرهابي  عمليات مشابهة في أنحاء مختلفة من العراق في أوقات سابقة.
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