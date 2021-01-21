مراقبون : تفجير ساحة الطيران وسط بغداد .. خرق أمني خطير وعودة لتنظيم داعش الإرهابي

كشف خبير أمني تفاصيل التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع صباح اليوم الخميس واستهدف منطقة ساحة الطيران وسط بغداد.

وأشار المصدر إلى مقتل 10 وإصابة 20 آخرين، في التفجير الذي وصفه بالخرق الأمني الخطير لا سيما أن العاصمة كانت تشهد استنفارا أمنيا غير مسبوق في الفترة الأخيرة.



وأعلن مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، في تصريح له أن انفجاراً مزدوجا ًوقع في ساحة الطيران، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون أن يحدد العدد.

سوق شعبي

في حين أفادت مصادر محلية أن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا في سوق شعبي بوسط العاصمة..

بينما رجحت مصادر في الشرطة إرتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي طال السوق المزدحمة بساحة الطيران، لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.



وأعلنت وزارة الصحة استنفار جميع المؤسسات الصحية والطبية لاستقبال جرحى التفجير.

وغالبا ما نفذ تنظيم داعش الإرهابي عمليات مشابهة في أنحاء مختلفة من العراق في أوقات سابقة.