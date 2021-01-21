ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 12 قتيلا و 20 جريحاً

ارتفعت حصيلة تفجيرين انتحاريين ضربا ساحة الطيران بالعاصمة بغداد، اليوم الخميس، إلى 12 قتلى ، وأكثر من 20 جريحاً.

وقال مصدر أمني إن الحصيلة أولية قابلة للزيادة.

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "الباله" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.

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