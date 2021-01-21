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الخميس, 21 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 21 كانون الثاني 2021 10:27 ص

تحالف عراقيون: إعلان تأجيل الانتخابات لأسباب فنية كذب على الشعب

اللكاش
وصف تحالف عراقيون اعلان الحكومة ان تأجيل الانتخابات  اسبابه فنية بانه كذب صريح على الشعب العراقي، مبينا ان الصفقة جرت بضغط على المفوضية بالاجتماع الاخير بالرئاسات الثلاث.
وقال عضو التحالف محمد اللكاش ان “المفوضية العليا للانتخابات اعلنت مرارا وتكرارا بانها قادرة على اجراء الانتخابات في حزيران المقبل وفق الموعد المحدد.
واضاف انه “طلب المفوضية بالتأجيل جاء بعد الاجتماع مع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل”، مشيرا الى انها “تعرضت لضغط كبير لتعلن عن التأجيل بموعد تشرين الاول.
واوضح ان “اعلان المتحدث باسم الحكومة بان التاجيل لاسباب فنية كذب صريح على الشعب العراقي”، مؤكدا بان ” الموعد الجديد جاء بعد اتفاق جرى بين الرئاسات وقادة الكتل.
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