نائبة: تأجيل الانتخابات لا يخلو من خضوع لإرادات سياسية

أكدت النائبة ندى شاكر جودت ان موافقة حكومة مصطفى الكاظمي على مقترح مفوضية الانتخابات بتاجيل الموعد الى تشرين الأول من السنة الجارية لا يخلو من خضوع الحكومة لـ”الارادات” السياسية

وقالت جودت , ان ” اغلب الكتل السياسية خاصة الكبيرة حاولت بشتى الحجج تمديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة وبالاحرى رغبتها الحقيقية باستكمال الدورة الانتخابية.



وأوضحت، أن “موافقة حكومة الكاظمي على مقترح التأجيل الى تشرين الأول أساسه رغبة تلك القوى الا انه في ذات الوقت يؤكد بان حكومة الكاظمي مازالت رهينة لارادات بعض القوى السياسية ” .

وأضافت ان ” قرار التاجيل صحيح من الناحية الفنية لكوننا نراقب عمل المفوضية فيما يخص الجانب الفني وفسح المجال لتحديث البطاقة البايومترية إضافة الى الأمور اللوجستية المهمة في العملية الانتخابية.



وأوضحت جودت، ان ” موضوع المراقبة الدولية هو أيضا بحاجة الى تنظيم ويحتاج الى تنسيق عال من قبل المفوضية ومكتب الأمم المتحدة في بغداد وهذا الامريحتاج الى وقت.

