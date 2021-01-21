لجنة نيابية :نعتزم تخفيض موازنة 2021 نحو 33 ترليون دينار

أعلنت اللجنة المالية النيابية، سعيها لتخفيض الموازنة 33 ترليون دينار لتقليل نسبة العجز فيها، مؤكدة انها لم تدخل بعد مرحلة التعديل.

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي ان “اللجنة لازالت بالمناقشات على الموازنة والاجتماعات المستمرة بجميع الجهات لمناقشة موازنة 2021

واضافت ان “الموازنة حتى الان لم تدخل مرحلة التعديلات لحين الانتهاء من نقاشاتها”، مشيرة الى ان “اللجنة تعتزم تخفيض الموازنة 33 ترليون باقل التقديرات لتخفيض نسبة العجز فيها”.

واوضحت الدليمي ان “التخفيض سيكون من 163 الى 130 ترليون دينار ورفع جميع التخصيصات غير الضرورية فضلا عن اكمال المناقلات بين الابواب.