ائتلاف النصر: المبالغ التشغيلية بموازنة 2021 تعادل موازنات ثلاث دول

قال ائتلاف النصر ان المبالغ المرصودة للموازنة التشغيلية لوحدها في موازنة 2021 توازي موازنات ثلاث دول بأكملها، واصفة اياها بالتنظيرية.



واوضحت المتحدثة باسم تحالف النصر ايات المظفر ان “موازنة 2021 التي قدمتها الحكومة لا تعالج اي ازمة مالية ولا تلوح بحلول للوضع الاقتصادي ولا تتعدى كونها تنظيرية.”

واضافت ان “المبالغ المرصودة للموازنة التشغيلية فقط في 2021 توازي موازنات ثلاث مما يؤكد حجم الاسراف فيها وغياب الخطط الاقتصادية الاصلاحية فيها.

واشارت الى ان “الحكومة خصت 122 ترليون من مجموع 163 ترليون دينار موازنة تشغيلية”، لافتة الى “وجود اجماع نيابي على تخفيضها.