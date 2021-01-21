على جثة حكم الكاظمي وبعد تأجيل الانتخابات.. نوري المالكي: قادمون لاستعادة هيبة الدولة والقضاء على الفوضى

مراقبون: كل عملاء إيران وأولهم المالكي سيستفيدون من تأجيل الاتنتخابات وبدأوا التشنيع على الكاظمي



في أول تحرك سياسي فج من جانب عملاء إيران، والخونة الذين دمروا الوطن من قبل، عقد المجرم نوري المالكي مؤتمرا سياسيا كبيرا بعد تأجيل قرار تأجيل الانتخابات. ولم يكن هدفه سوى التشنيع على حكم الكاظمي، والسخرية منه واهترائه وترنحه أمام الميليشيات والعصابات التي يديرها المالكي والحرس الثوري الإيراني.

وكان قد أطلق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حملته الانتخابية "مبكراً"، مؤكداً عزمه إكمال "مسيرة البناء واستعادة هيبة الدولة "، فيما حذر من تكرار سيناريو انتخابات العام 2018.

وقال المالكي، في كلمة ألقاها، وسط جمع كبير من جماهير ائتلافه في جانب الرصافة ببغداد، إن "شعار دولة القانون المقبل سيكون اكمال مسيرة بناء الدولة، واستعادة هيبتها التي اسقطها الفوضويين والخارجين عن القانون".



وأضاف اننا نشعر بألم كبير لفقدان هيبة الدولة وحالة الوهن والضعف الذي اصابها"، وتابع بقوله: "لا نريد الفوضى في العراق ونريد دولة قوية ذات قدرة على بسط الامن وفرض القانون!! في قصف مباشر لجبهة الكاظمي الذي سبق ان استعان به وقربه منه اكثر من مرة للتدخل لحمايته من عصابات ايران.

وأوضح المالكي، أن الانتخابات مسؤولية كبيرة ومحطة مهمة لأنها تمكننا من تصحيح مسار العمل الحكومي والبرلماني"، داعيا الى "الاستعداد للمشاركة الواسعة في الانتخابات والتدقيق في المرشحين الذين تقدموا للترشح في الانتخابات واختيار من هو الاصلح". وحذر من "محاولات البعض في التاثير على خيار الناخبين من خلال اغراءهم بالمال والهبات والهدايا"، معتبراً "هذا الامر محاولة لاهانة الناخب وسلب ارادته.

وشدد نوري المالكي، على اهمية ان تتمتع الانتخابات القادمة بالنزاهة والشفافية وبعيدة كل البعد عن عبث العابثين، وان لا يتكرر سيناريو انتخابات 2018، وعمليات التلاعب والتجاوز التي حصلت في وقتها"، مذكرا "بالممارسات الانتخابية الناجحة التي ادارتها الحكومة خلال الفترة من 2006 ولغاية 2014".

وعلى طريقة نوري المالكي، اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موقفاً رافضاً من تأجيل "آخر" للانتخابات النيابية في العراق، محذراً في ذات الوقت من تلعب "الفاسدين" بقانون الانتخابات!

وقال الصدر في بيان إذا بقيت الحياة.. فلن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات.

وأضاف خلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والعمل على إنجاحها وإتمامها على أتم وأجمل وجه والكف عن الصدامات والمهاترات. وشدد الصدر، أنه يجب نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب.

وبضغوط أحزاب إيران، كان قد صوت مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته التي عقدها، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلاً من السادس من يونيو المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي العام الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

وأبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في يونيو 2021.

وقال مراقبون، إن عملاء إيران تلاعبوا بالكاظمي خلال الفترة الماضية، وبدأوا مرحلة التشنيع عنه والاستعداد لسرقة الانتخابات المقبلة.

أ.ي