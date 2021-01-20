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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 09:35 م

تنصيب بايدن.. فوضى فوضى وفشل لأقصى الحدود

بايدن

مراقبون: وعوده مهترئة ولم يقترب من عمق التحديات الأمريكية الحقيقية وتجاهل الصين وروسيا وإيران
كلينتون ينام أثناء حفل التنصيب ورسالته: لاشىء مهم

في الوقت الذي لم يستطع فيه الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، أن يغالب النوم خلال خطاب بايدن الممل الفارغ.
جاء حفل التنصيب والوعود به بعيدة كل البعد عما يهم الأمريكيين وكلها وعود في الهواء لا تقف على أرض الواقع.
وتحدث "بايدن" بعد آدائه اليمن ليصبح رئيس البلاد رقم 46 للولايات المتحدة.. بكلمات فارغة.
وبدأ بايدن كلمته بالتشديد على أهمية الديمقراطية قائلا: "هذا هو يوم أميركا، هذا هو يوم الديمقراطية، أميركا اختبرت، وكانت على قدر التحدي، نحن نحتفل بالديمقراطية اليوم، ورغبة الشعب تم سماعها اليوم، الديمقراطية ثمينة، واليوم انتصرت الديمقراطية!!!
وأضاف: القصة الأميركية لا تعتمد على بعض منا، بل علينا جميعا، نحن شعب جيد، لقد أنجزنا الكثير، لكن لدينا الكثير من العمل.
وتطرق بايدن للقضايا والملفات الأهم بالنسبة له في الولايات المتحدة، مبتدئا بقضية فيروس كورونا الذي أودى بحياة 400 ألف أميركي.
وقال بايدن وروى بالكذب: "فيروس كورونا أول من نوعه، أودى بحياة مواطنين يساوون جميع عدد ضحايا أميركا خلال الحرب العالمية الثانية. ملايين من وظائف العمل فقدت". وتحدث بعدها بايدن عن عدد من "الصرخات" التي تستنجد به وبحكومته لتلبيتها، في إشارة لعدد من القضايا الأميركية الداخلية الشائكة!


وقال بايدن: "هناك صرخة للعدالة العرقية لم تقف عن النداء لمدة 400 عاما، وهي صرخة تحركنا، الحرية والعدالة للجميع هو مبدأ لن يتم تجاهله بعد الآن".
وأضاف: هناك صرخة للنجاة تأتي من كوكبنا نفسه، هي في أعلى درجات اليأس"، في إشارة لضرورة التحرك لمحاربة التغير المناخي والمشاكل البيئية. وقال بايدن: "هناك ارتفاع في التطرف السياسي والتطرف اليميني للبيض والإرهاب الداخلي الذي يجب علينا مواجهته وهزمه"، في إشارة لقضية ارتفاع التطرف اليمين يفي البلاد.
وأنهى بايدن هذه الفقرة بقوله: "هذه تحديات لن تسرق مستقبل أميركا وروحها، لأن الأمر يحتاج لأكثر من كلمات، ويحتاج أعمق شيء وهو الوحدة".
وبعدها تحدث بايدن عن عدد من الوعود والأهداف التي يسعى لتحقيقها كرئيس للبلاد، والتي يحتاج فيها لوحدة الشعب كي يساعدوه على تحقيقها.


وقال بايدن "بالوحدة نستطيع فعل الكثير، نستطيع أن نؤمن للشعب وظائف جيدة، يمكننا وضع أطفالنا في مدارس آمنة، يمكننا تجاوز الفيروس القاتل". وأضاف: "يمكننا إعادة تأسيس الطبقة الوسطى، ويمكننا تحقيق العدالة الاجتماعية، ونجعل أميركا قوة عظمى مجددا، الاختلاف لا يجب أن يكون بداية للتحارب والتناحر ويجب أن نحترم قيم بعضنا. أحيانا سنحتاج يد المساعدة، وأيام أخرى سيطلب منا مد يد العون، هكذا هي الحياة.
وفي أول تغريدة له، كتب بايدن على حسابه الرائسي بموقع تويتر: لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها. لهذا السبب، أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية.


 ويرى مراقبون، أنه لم يقترب من الصين وهى عدو كبير للولايات المتحدة والمد الشيوعي الرهيب عبر العالم.
 كما لم يقترب من التهديد الروسي والإيراني. وبالطبع لا يريد أن بغضب أحد منهما. علاوة على انه بدأ بالكذب.
 فالاقتصاد الأمريكي حتى اللحظة وبالرغم من تداعيات كورونا الا أنه لايزال واقفا على قدميه واقتصاد كبير.
وشددوا على أنه اذا ذهبت النشوة جاءت الحقيقة والمرتقب قراراته والجيمع يراهن على فوضاها منذ اللحظة الأولى.
أ.ي

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أخر تعديل: الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 09:37 م
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