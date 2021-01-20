"اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أ ن اتفاق الكتل السياسية والمفوضية على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة وذلك نزولا عند رغبة بعض الأحزاب التي تخاف من أن تفقد امتيازاتها.

وكشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، عن "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات على تأجيل موعدها.

وقال الموسوي، إن "الكتل السياسية اشترطت إجراء الانتخابات المبكرة مقابل ضمان نزاهتها وشفافيتها ومنع عمليات التزوير فيها كما حصل في السنوات السابقة".

وأضاف أن "المفوضية العليا للانتخابات أخبرت الكتل عدم قدرتها على ضمان نزاهة الانتخابات في حال جرت في شهر حزيران المقبل، لذلك اتفقت الكتل السياسية مع الحكومة والمفوضية لتأجيلها لغاية العاشر من تشرين الأول".

وكان مجلس الوزراء، قد صوت يوم أمس في جلسته الاعتيادية التي استضاف فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، وهو العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

من جانبه، وصف النائب عن دولة القانون علي الغانمي، إجراءات المفوضية العليا للانتخابات بشأن الانتخابات النيابية المبكرة بالبطيئة.



وقال الغانمي، إن المخاوف السياسية بشأن الاستعدادات الانتخابية للمفوضية فتحت الباب أمام التشكيك السياسي خلال عملية إجراءها، لافتا إلى أن إجراءات المفوضية بشأن الانتخابات النيابية المبكرة بطيئة.

من جانبه، قال عضو تحالف عراقيون محمد اللكاش، إن المفوضية العليا للانتخابات اعلنت مرارا وتكرارا بانها قادرة على اجراء الانتخابات في حزيران المقبل وفق الموعد المحدد.

وأضاف أنه طلب المفوضية بالتأجيل جاء بعد الاجتماع الذي جمعها مع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل، مشيرا إلى أنها تعرضت لضغط كبير لتعلن عن التأجيل بموعد تشرين الأول.

وأوضح أن إعلان المتحدث باسم الحكومة بأن التأجيل لأسباب فنية كذب صريح على الشعب العراقي، مؤكدا بأن الموعد الجديد جاء بعد اتفاق جرى بين الرئاسات وقادة الكتل.

أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, أن موافقة حكومة مصطفى الكاظمي على مقترح مفوضية الانتخابات بتأجيل الموعد إلى تشرين الأول من السنة الجارية لا يخلو من خضوع الحكومة ل "الارادات" السياسية.

وقالت جودت، إن أغلب الكتل السياسية خاصة الكبيرة حاولت بشتى الحجج تمديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة وبالأحرى رغبتها الحقيقية باستكمال الدورة الانتخابية.

وقال نشطاء، إنه تم تأجيل الانتخابات نزولا عند رغبة بعض الأحزاب التي تخاف من ان تفقد امتيازاتها السياسية والمالية في البلاد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق:

وقال حساب، "@o4YIRk4UmTxuWBa"، " تم تأجيل الانتخابات نزولا عند رغبة بعض الأحزاب التي تخاف من أن تفقد امتيازاتها".



وأضاف، حساب، "@abdulkadhem79"، " الأخطر من تأجيل الانتخابات هو موعدها والذي يتزامن مع الذكرى الثانية لحراك تشرين فهل سنقف أمام أحداث حامية الوطيس عندها؟".



وتابع حساب، "@ali__muhsin1"، " لا أعلم ما هذا الصمت الذي يجوب الشارع العراقي، منذ تسريب خبر تأجيل الانتخابات إلى حد التصويت عليه".



وذكر حساب، "@Ayobtomanyahoc1"، " من مهازل العراق مفوضيه الانتخابات لا مستقلة ولا في كانت مستقلة هي تبع للاحزاب والدليل تأجيل الانتخابات".

