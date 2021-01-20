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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 04:34 م

ترامب: قضينا على الإرهابي سليماني ووقفنا في وجه إيران.. ونشطاء: ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام

ترامب

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام على الأقل مقارنةً بالسنوات الماضية التي عاشها العالم العربي.

يأتي ذلك بعد خطاب ترامب الوادعي، والذي أكد خلاله، القضاء على الإرهابي الأكبر "قاسم سليماني" والوقوف في وجه نظام الملالي في إيران.

وأضاف، ترامب، نأمل من الإدارة الجديدة بأن تبقي أميركا آمنة ومزدهرة، وقد أعدنا بناء قوة أميركا داخليا وريادتها القيادية في الخارج.

وأشار إلى أن اتفاقات السلام تشكل بداية شرق أوسط جديد، حيث أنجزنا سلسلة اتفاقات سلام تاريخية في الشرق الأوسط.

وتابع، مع استعدادي لتسليم السلطة أقول إن المشروع الذي أطلقناه هو مجرد بداية، مؤكدا بنينا أعظم اقتصاد بتاريخ العالم.

وأشار ترامب إلى أنه الرئيس الأول منذ عقود الذي لم يزج أميركا بحروب جديدة، قائلا: وحدت العالم أكثر من أي وقت مضى بمواجهة الصين.

وأضاف، قضينا على الإرهابي الأكبر "قاسم سليماني" ووقفنا في وجه إيران، كما قضينا على خلافة داعش وتخلصنا من قائدها "البغدادي".

وقال نشطاء، إنه لم يكن في عصر ترامب أي حروب واختفت الجماعات الإرهابية، وأن ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام على الأقل مقارنةً بالسنوات الماضية التي عاشها العالم العربي.

وأكد نشطاء، أن ترامب له شعبية طاغية بين الأمريكيين، حيث لم يورط أمريكا بحروب عبثية، الأن اليساريون يريدون اقصائه تماما من العودة بعد 4 سنوات لأنهم متأكدين أنه يستطيع الفوز بأي انتخابات نزيهة.

وقال نشطاء، إن ترامب كشف مخططات هيلاري وأوباما بأنهم المخططون للثورات العربية و تدمير الدول العربية وتقوية إيران و الإخوان المسلمين وأنهم هم من أنشئ داعش الإرهابي.

وأكد نشطاء، أن ترامب من قضى على رأس الأفعى قاسم سليماني، في حين كان الديموقراطيين يعارضون ذلك وكانوا يعارضون قتل البغدادي؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خطاب ترامب الوادعي:

وقال حساب، "@buzamil01"، "في عصر ترامب لم تكن هناك حروب واختفت الجماعات الإرهابية، ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام على الأقل مقارنةً بالسنوات الماضية التي عاشها العالم العربي".


وأضاف، حساب، "@lara200914"، " لم أرى بحياتي كاريزما وقوة طرح وثقة مثله ليس الآن فقط من أول يوم ولغة جسده واضحه ومتفقة مع طرحه وأفكاره ودواخله".


وتابع حساب، "@Kelmatwazn"، " ترامب كشف العلاقة بين أوباما وكلنتون مع داعش وإيران وقتل البغدادي وسليماني وكشف وثائق هيلاري كلنتون والآن يكشف وثائق عن روسيا .. نعم ترامب فضح الكثير وأثره يبقى".

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أخر تعديل: الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 04:53 م
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