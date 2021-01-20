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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 02:54 م

عبر قنوات بريطانية أمريكية .. تحرك لحماية آثار اليهود في العراق

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ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" اليهودية البريطانية أن باحثين من بريطانيا والولايات المتحدة واسرائيل، وضعوا لائحة بأكثر من الفي موقع يهودي اثري في العراق وسوريا، يعتبرون انه يجب ان تتم حمايتها في فترات النزاعات المسلحة. 

واشارت الصحيفة اليهودية الى ان اللائحة اعدت من قبل "صندوق التراث اليهودي" الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، ومركز الفن اليهودي في الجامعة العبرية في القدس، والمعاهد الاميركية للدراسات الشرقية. 

وارسل الجهات الثلاثة اللائحة الى "شركاء عسكريين موثوقين يمثلون القوى الاوروبية والغربية"، بما في ذلك وزارة الدفاع البريطانية والتي تعرف بانها تعمل ملتزمة بمبادئ القانون الدولي. 

وبحسب الصحيفة البريطانية فان التدمير المتعمد للاثار والمباني المخصصة للديانات يمكن ان تشكل جريمة حرب، وتتم ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية. 

وقالت رئيسة صندوق التراث اليهودي دام هيلين هيدي "اننا سعداء لان هذه المواقع الاثرية اليهودية ستحظى بالحماية في حال وقوع حرب. انها مثال اخر يظهر التزام ابحاثنا حول التراث اليهودي، بمبادئها". 

وقال المدير التنفيذي مايكل ميل ان "حماية التراث الثقافي في مناطق النزاعات صار الان معترف بها دوليا كمصدر اهتمام رئيسي، والمواقع الاثرية اليهودية يجب ان تحظى بالاستفادة من تصنيفها وتوفير الحماية لها في هذا الاطار". 
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