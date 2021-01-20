بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 20 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 02:39 م

الكاظمي: الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة.. ونشطاء: كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على العراق

الكاظمي

تهكم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حول منع الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة.

وأكد النشطاء أن تصريح الكاظمي، ما هو إلا كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي.

وأضاف، النشطاء، أنه في الجانب الأمني لم يحصر السلاح بيد الدولة ، ولم يحاسب قتلة المتظاهرين، وفي الجانب الاقتصادي ازدادت الديون وتعويم سعر صرف الدينار ولم يتم محاسبة فاسد واحد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة منعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة خلال السنوات الماضية.

وقال الكاظمي، "سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران القادم موعدًا للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الانتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية".

وأضاف: "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الانتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى كل اشكال الدعم والمساندة، وأكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي".

وشدد، على أن "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة لضمان إنجاح الانتخابات".

ولفت، إلى ان "الحكومة تشكّلت في ظرف اجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين الى واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والأزمات".

وتساءل نشطاء، أي توازن هذا الذي قامت به الحكومة، هل برفع سعر الصرف؟ أم بميزانية الرئاسات الثلاثة؟ وليس ميزانية العراق أم بقطع الحصة التموينية؟.

وأكد نشطاء، أن حكومة الكاظمي صنعت انهيارات جديدة مضيفة لانهيارات حكومات عادل عبد المهدي وحيدر العبادي، ونوري المالكي وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري.
وتساءل النشطاء، أين التوازن؟ ما زال القتل مستمر من قبل المليشيات أنقذوا هذا الشعب العراقي من تلك الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران.

وتابع نشطاء، بل زادت الانهيارات يا دولة رئيس الوزراء، لا أمن ولا أمان ولا خدمات، فالراتب صار حلم الموظف، الذي تم استقطاعه بسبب ما يسمى بورقتكم البيضاء لإصلاح الاقتصاد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@"Oday29656589، " كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي. في الجانب الأمني لم يحصر السلاح بيد الدولة ولم يحاسب القتلة في الجانب الاقتصادي ازدياد الديون وتعويم سعر صرف الدينار ولم يتم محاسبة فاسد واحد، الجانب السياسي مجهول بظل سطوة الميليشيات على الشارع".


وأضاف، حساب، "@AlameriJawhara"، " ممكن أعرف أي توازن هذا الذي قامت به الحكومة هل برفع سعر الصرف أم بميزانية الرئاسات الثلاثة وليس ميزانية العراق أم بقطع الحصة التموينية أم بالأسباب التي جعلت أسعار السوق تتغير مشكلة الحكومة لا تتعظ من السابقين".


وتابع حساب، "@slam_sid"، " وهاذا ما حدث فعلا يا دولة رئيس الوزراء أنت ووزير عملك عندما منعتم هاذا الانهيار بقطع رواتب الفقراء من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية منذ أكثر من سنه بحجة أن أحد أفراد العائلة يأخذ راتبا علما أنهم ليسوا من مزدوجي الرواتب بل هو الراتب الوحيد".

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