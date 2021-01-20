باسم خشان: مطالب المتظاهرين لم تنفذ إلى اليوم .. وهناك لعب سياسي على الشعب



قال النائب باسم خشان إن القوانين التي شُرِّعت خلال تظاهرات تشرين وما بعدها لم تطبَـق على أرض الواقع إلى الآن .

واتهم خشان الطبقة السياسية باللعب على الشعب حيث لم يتم تطبيق ما تظاهر من أجله العراقيون وطالبوا به رغم وصول تلك المطالب إلى البرلمان ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يُـلزم حكومة الكاظمي بتنفيذ أي من مطالب المتظاهرين إلى اليوم .

وتابع النائب خشان أن قانون إلغاء الامتيازات المالية وغيرَه من القوانين التي شُرعت خلال فترة التظاهرات لم ترَ النور وهو ما يعني أن البرلمان هو أول المخالفين للدستور الذي أقره.