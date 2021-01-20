حقوق الإنسان: ارتفاع الأسعار أثر سلباً على أمن المواطن الغذائي والصحي

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة أن هناك زيادة غير طبيعية في أسعار السلع والمواد الغذائية في المحافظة

وأكد مكتب المفوضية في البصرة أن ارتفاع الأسعار أثر سلباً على أمن المواطن الغذائي والصحي والاجتماعي ، بما لا يتناسب مع نسبة ارتفاع صرف الدولار مطالبا باتخاذ خطوات عاجلة لحماية دخول الأفراد المعيشية.

وتأتي تصريحات مفوضية حقوق الإنسان ، في وقت يواجه فيه العراقيون أزمة مالية هي الأكبر منذ عقود ، بسبب الفساد المالي والإداري والذي رافقه في الأونة الأخيرة هبوطُ أسعار النفط وتراجعُ الإيرادات وتفشي فيروس كورونا ، بجانب تخفيض البنك المركزي قيمة الدينار أمام الدولار ، وفرض ضريبة دخل على رواتب الموظفين في مشروع موازنة 2021 .