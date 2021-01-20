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الأربعاء, 20 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 02:30 م

اللجنة القانونية النيابية تكشف عن فساد كبير في عقارات الدولة بالمنطقة الخضراء

الخضراء
أكدت اللجنة القانونية النيابية وجود عمليات فساد كبيرة في عقارات الدولة بالمنطقة الخضراء حيث كان من الممكن استثمارها بشكل يمكن أن يرفد الموازنة بـ 10 تريليونات دينار في السنة .
وقالت اللجنة إن منظومة الفساد الكبرى تحظى بالشرعية وتمسك بعنق المؤسسات حتى بات الفساد يهدد مستقبل المواطن العراقي مضيفا أن من بيده السلطة يتحمل الجزء الأكبر من الفساد.
وأوضحت اللجنة أن ديوان الوقف الشيعي استثمر تريليونا و240 مليار دينار في إنشاء أحد مراكز التسوق الكبرى وهذا المبلغ يكفي لبناء 1200 مدرسة في عموم البلاد .
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