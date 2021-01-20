الإعلام اليساري يزعم: ترامب "الأدنى شعبية".. ومغردون: ترامب صوت له 75 مليون أمريكي وهو الرئيس الأكثر شعبية

أكد مغردون، على موقع التدوين المصغر، "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته، أوجد الحالة الترامبية ،الرمز ، التغيير، وهي سمات قائد، وشعبه يعلم تماما أن قائدهم الفائز بالانتخابات، التي انتهت لصالح جو بايدن.

يأتي ذلك بعدما زعم الإعلام اليساري عبر استطلاع أجراه معهد "غالوب"، أن شعبية الرئيس الجمهوري هبطت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته وتسلم الديمقراطي جو بايدن مقاليد السلطة في 20 الجاري.

وأكد مغردون، أن الرئيس ترامب انتخبه أكثر من ٧٥ مليون أمريكي، وهو الرئيس الأمريكي الأكثر شعبية على الاطلاق في التاريخ الأمريكي، فقد تفوق في شعبيته على ابراهام لينكولن وروزفلت وجورج واشنطن.

وأشار المغردون، إلى أن الاستطلاع هو تزوير الإعلام المناهض لترامب، الذي طالما وصفهم به، أنهم ينتقمون منه بلا أدنى احترام للولايات المتحدة كدولة رأسها هذا الأفضل منذ عهد بوش الابن..

وتساءل مغردون، في خطاب الوداع للرئيس ترامب، هل شعرتم لحظة أنه يودع الجماهير؟، بالعكس يقول في نهاية الخطاب الأفضل قادم في الطريق.

وتساءلوا مرة أخرى، هل هذه وضعية رئيس مكسور خائف من المجهول والقادم؟، فإن ترامب لديه ثقة كبيرة حيث استعرض بكل لباقة تاريخه ولَم يذكر بايدن ولا ثانية تلميح!.

وأشار مغردون إلى أن الرئيس ترامب حالة لن تتكرر في أمريكا بصدقه وقوة شخصيته.

وقال مغردون، كان ترامب الرئيس الأكثر بروزا وشعبية بالعالم وليس أمريكا وأكثر جمهوري يحصد 75 مليون ناخب بكل شفافية وثقة ولكنه فرط بالثقة وعمل الفريق الأخر بخبث لسنوات لقلب النتائج بالبريد كما يشاؤون وبأجهزة مخترقة الخ وبأعلام مزيف فاسد.

وأشار مغردون، إلى أن العالم كله بات يعلم أن الرئيس ترامب صوت له في الانتخابات 75 مليون أمريكي وهو الرئيس الأكثر شعبية على الإطلاق. لكن الإعلام عندنا في الغالب يتبع إعلام اليسار المتطرف في أمريكا ومراكز الاستفتاء التابعة لهم .

وأكد مغردون أن ترامب أفضل رئيس أمريكي على الأقل لم يسفك دماء العرب كما فعل أسلافه لرفع رصيدهم الانتخابي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر"، على مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض لتنتهي أقوى فترة رئيس في العالم حارب الإرهاب وانتصر عليه:

وقال حساب، "@ProudofKSA40"، "ترامب أوجد الحالة الترامبية ،الرمز ، التغيير، سمات قائد، وشعبه يعلم تماما أن قائدهم الفائز بالانتخابات، كيف لبايدن أن يفوز؟!،الاعلام عدو الشعوب حسنًا اليد، شكرا ترامب على فضح اليسار الإعلامي العربي والغربي والشرقي".



وأضاف، حساب، "@Iraqichristian2"، "كلام غير صحيح ، بتغريدة واحدة يسافر الأمريكان آلاف الأميال ليسمعوا خطبته ..تخيلوا هذا صاحب أدنى شعبية ؟".



وتساءل حساب، "@althagfiy"، "كيف أدنى شعبية ومن صوتوا له أكثر من 75 مليون شخص حتى العناوين نسخ ولصق من الإعلام الأمريكي".



وتابع حساب، "@YoussefKhraiche"، "ترامب حصل على ٧٤ مليون ناخب أمريكي، وترك وراءه شعبية لم يتركها أي رئيس أمريكي سابقا بعد مغادرة البيت الأبيض!".



وذكر حساب، "@AliAlMazrouei88"، "ما أدري أين أجري هذا الاستطلاع ؟ وهل هو مكمل للإعلام الحر والذي تتبناه Cnn وأخواتها، وكان العالم يعيش في عصر الظلام والتخلف للاستطلاع للأسف غير منطقي وغير واقعي ،رئيس محارب من الإعلام الامريكي وعصابات جامعي الضرائب والمهاجرين وبالرغم من ذلك زادت شعبيته وايده اكثر من 74 مليون أمريكي".

