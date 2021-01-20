المالية البرلمانية: صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في موعدها نهاية الشهر الحالي

اعلنت اللجنة المالية البرلمانية ان رواتب الموظفين والمتقاعدين لن تتأخر وستصرف بموعدها نهاية الشهر الحالي .



وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان اللجنة المالية استضافت المسؤولين في وزارة المالية ، عدة مرات لمناقشة قانون الموازنة ، حيث اكدوا الى اللجنة ان رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري لن تتاخر وستصرف بموعدها المحدد نهاية الشهر ، ولن تتأثر بتاخر اقرار الموازنة".

واشار كوجر ان اللجنة المالية مستمرة باستضافة المسؤولين في الوزارات لمناقشة موازنات الوزارات وحجم الاموال الفعلية التي تحتاجها كل وزارة ، بغية ضغط النفقات ، وتقليل العجر في الموازنة قدر الامكان ".