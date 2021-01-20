لجنة نيابية تطالب بإجراءات سريعة لمنع تفشي انفلونزا الطيور



طالبت لجنة الزراعة النيابية، ، بإجراءات سريعة من وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى لمنع تفشي انفلونزا الطيور.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان ن “ظهور بؤر لفيروس انفلونزا الطيور ببعض المزارع في مناطق من البلاد تنذر بخطر حقيقي يهدد المنتج الوطني من الدجاج وبيض المائدة.

وأضاف ان “لم تتخذ الوزارة والجهات المعنية الأخرى الإجراءات السريعة لوقف التفشي وإنهاء الفيروس وعدم انتشاره فسيدخل الانتاج المحلي في أزمة نحن في غنى عنها ضمانا للاكتفاء الذاتي”.

وشدد الشمري على “أصحاب حقول الدواجن التعاطي الايجابي مع الجهات المعنية والإبلاغ الفوري عن أي حالة إصابة لضمان عدم تفشيها وانتشارها”.





وكان محافظ صلاح الدين، عمار جبر، قد أعلن، الجمعة، إصابة 60 الفاً من الدجاج بأنفلونزا الطيور في قضاء سامراء جنوبي المحافظة.

وإنفلونزا الطيور المعروف بـ{H5N1} من الأمراض الفيروسية المعدية الذي يصيب الحيوانات بشكل عام والطيور الداجنة بشكل خاص، ويسبب نفوق الطيور المصابة خلال أيام.

Copy