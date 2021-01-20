وزير العمل يعلن استعادة 16 مليار دينار من المتجاوزين على الحماية الاجتماعية



أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، استعادة نحو 16 مليار دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.



وقال الركابي في تصريح صحفي ان الوزارة ومن خلال الجهود التي تقوم به ملاكاتها ، تمكنت من "اكتشاف نحو 26 ألف متجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية، ممن يتقاضون رواتب مزدوجة سواء من الموظفين أو المتقاعدين".



وأضاف، أن "المبالغ التي تمكنت وزارة العمل من استعادتها من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية تقدر نحو 16 مليار دينار".



وتابع الركابي أن "عملية الاستعادة وتدقيق البيانات مستمر مع وزارات الدولة والهيئات المستقلة كافة، لأن اكتشاف موظفين ومتقاعدين يتقاضون إعانة الرعاية الاجتماعية إضافة إلى رواتبهم، أمر لا يمكن التساهل به".