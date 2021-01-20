القبض على شخص بحوزته 19 قطعة اثرية معدة للتهريب في بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، القبض على شخص بحوزته 19 قطعة اثرية معدة للتهريب.

وقالت القيادة في بيان ، ان"دوريات نجدة الغزالية وبالتعاون مع الاجهزة الأمنية الاخرى تمكنت من القبض على شخص وبحوزته 19 قطعة اثارية معدة للتهريب ".

واضافت، انه "تم ملاحظة شخص يستقل عجلة نوع BMW بوضع يجلب الشك ولدى استيقافه وتفتيش العجلة عثر بداخلها على القطع الاثارية.

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