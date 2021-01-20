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الأربعاء, 20 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 10:36 ص

تصدير أكثر من 88 مليونً برميل نفط خلال الشهر الماضي بـ 4 مليارات دولار

وزارة النفط
أعلنت وزارة النفط، عن تصدير 88 مليوناً و211 الفاً و750 برميلاً خلال كانون الأول الماضي، بإيرادات بلغت 4 مليارات و235 مليونا و313 الف دولار.

وقالت في بيان :" ان  هذه الكميات المصدرة كانت من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بكمية بلغت 85 مليوناً و195 الفاً و608 براميل ، بإيرادات بلغت 4 مليارات و89 مليونا و 41 الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان(3 ملايين و16 الفاً و142 برميلاً، بايرادات بلغت 146 مليوناً و272 الفاً و112 دولارا".

واضافت :" ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق إيراد إضافي خلال شهر كانون الأول الماضي بلغ ، كايراد كلي  96 مليوناً و443 الفاً و633 دولاراً ".

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (48.013) دولاراً.

واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (31) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وخلال تشرين الثاني الماضي بلغت كمية الصادرات من النفط الخام العراقي 81 مليوناً و 262 الفا و 376 برميلاً، بايرادات بلغت 3 مليارات و394 مليونا و988 ألف دولار.
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