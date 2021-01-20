الحكم على رئيس هيئة التقاعد السابق بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكما بالسجن ست سنوات ضد رئيس هيئة التقاعد السابق بتهمة الرشا.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ، ان" محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اصدرت حكما بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات ضد رئيس هيئة التقاعد السابق احمد عبد الجليل الساعدي عن اخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين".

واضاف، ان"المحكمة قررت ايضا اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استنادا للقرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".