نائب: الفساد يحظى بغطاء شرعي .. و بات يهدد مستقبل المواطن العراقي

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي :" ان الفساد بات يهدد مستقبل المواطن العراقي".



وقال العقابي في تصريح متلفز:" ان منظومة الفساد في العراق تحظى بغطاء شرعي ".



واضاف :" ان القضية الستراتيجية الكبرى هي ان الفساد اصبح مرتبطا بحياة المواطن وعيشه ومستقبله ، واذا استمرت هذه الحالة فالدولة ستصبح في مهب الريح "، مبينا :" ان هناك من ينهب مقدرات الدولة ، لتوظيفها سياسيا.