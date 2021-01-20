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الأربعاء, 20 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 10:28 ص

نائب: الفساد يحظى بغطاء شرعي .. و بات يهدد مستقبل المواطن العراقي

2422019361214النائب حسين العقابي
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي :" ان الفساد بات يهدد مستقبل المواطن العراقي".

وقال العقابي في تصريح متلفز:"  ان منظومة الفساد في العراق تحظى بغطاء شرعي ".

واضاف :" ان القضية الستراتيجية الكبرى هي ان الفساد اصبح مرتبطا بحياة المواطن وعيشه ومستقبله ، واذا استمرت هذه الحالة فالدولة ستصبح في مهب الريح "، مبينا :" ان هناك من ينهب مقدرات الدولة ، لتوظيفها سياسيا.
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