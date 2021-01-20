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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 10:02 ص

المالية النيابية تعكف على الصياغة النهائية للموازنة لغرض عرضها للتصويت

جمال كوجر
أكدت اللجنة المالية النيابية انها بدأت مناقشة الآراء والمقترحات التي عرضها أعضاء مجلس النواب خلال القراءة الثانية لغرض صياغتها واعداد مشروع القانون للتصويت , مبينة ان الملاحظات شملت بحدود 80% من بنود مشروع القانون .

وقال عضو اللجنة جمال كوجر, انه ” بعد ان الانتهاء من الاستماع الى الآراء والمقترحات لاعضاء مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة خلال القراءة الثانية قد تم جمع تلك الملاحظات لغرض مناقشتها والاخذ بها وفق المعطيات من قبل اللجنة ” , مبينا ان ” ملاحظات النواب شملت بحدود 80% من بنود مشروع القانون ” .


وأضاف كوجر، ان ” اللجنة بدات اجتماعاتها بشان اعداد مشروع القانون وارساله الى هيئة الرئاسة لعرضه على التصويت ” , مرجحا ان “تستغرق اجتماعات اللجنة على الأقل عشرة أيام.
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