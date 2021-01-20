إصابة احد عناصر ميليشيا الحشد الشعبي بنيران قناص شمالي بابل

اصيب احد عناصر ميليشيا الحشد بنيران قناص شمالي بابل. وقال مصدر امني ان احد عناصر ميليشيا الحشد اصيب بنيران قناص في منطقة البهبهان بجرف الصخر نقل على اثرها الى المسنشفى. Copy أخبار متعلقة مقتل جنديين بنيران قناص من عناصر داعش الإرهابي في ديالى إصابة أحد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي غربي الحلة إصابة جندي بنيران قناص داعشي في صلاح الدين مقتل وإصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بهجوم مسلح شمالي الحلة اصابة اربعة من عناصر ميليشيا الحشد في هجوم لداعش الارهابي شمال بعقوبة مقتل جندي بنيران قناص داعش الإرهابي بمنطقة الضابطية في ديالى