الرافدين يعلن إطلاق القروض بكافة أنواعها

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، مباشرته باطلاق القروض بكافة انواعها بما فيها الاستثمارية والتسهيلات المصرفية الاخرى.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، أن “المصرف اصدر توجيها لكافة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات بترويج معاملات القروض للزبائن بما فيها القروض الاستثمارية التي تخدم الدولة”.

وبين، أن “ذلك يأتي بهدف تنشيط القطاع الخاص”.