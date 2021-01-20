الرافدين يعلن إطلاق القروض بكافة أنواعها

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، مباشرته باطلاق القروض بكافة انواعها بما فيها الاستثمارية والتسهيلات المصرفية الاخرى.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، أن “المصرف اصدر توجيها لكافة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات بترويج معاملات القروض للزبائن بما فيها القروض الاستثمارية التي تخدم الدولة”.
وبين، أن “ذلك يأتي بهدف تنشيط القطاع الخاص”.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، أن “المصرف اصدر توجيها لكافة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات بترويج معاملات القروض للزبائن بما فيها القروض الاستثمارية التي تخدم الدولة”.
وبين، أن “ذلك يأتي بهدف تنشيط القطاع الخاص”.