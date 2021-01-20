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الأربعاء, 20 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 09:50 ص

ليستر سيتي يطيح بتشيلسي و يقفز إلى صدارة البريميرليغ

ليستر
تصدر  ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 2-0 مساء امس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر للبريميرليغ.
وسجل ويلفريد نديدي وجيمس ماديسون هدفي المباراة، في الدقيقتين 6 و41.
وبهذا الانتصار، تصدر ليستر ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الثامن.
واعتمد مدرب ليستر سيتي، برندان رودجرز، على طريقة 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي من الرباعي تيموثي كاستاجني وويسلي فوفانا وجوني إيفانز وجيمس جاستن، وتعاون ويلفريد نديدي ويوري تيليمانز، فيما بينهما بمنتصف الملعب، وتحرك الثلاثي مارك ألبرايتون وجيمس ماديسون وهارفي بارنز، خلف المهاجم الصريح جايمي فاردي.
في الجهة المقابلة، لجأ مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، إلى طريقة 4-3-3، حيث لعب أنتونيو روديجر إلى جانب تياجو سيلفا في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين ريس جيمس وبن تشيلويل، وأدى ماتيو كوفاسيتش دور لاعب الارتكاز، ليقوم كاي هافرتز ومايسون مونت، بدعم ثلاثي الهجوم المكون من كالوم هودسون أودوي وكريستيان بوليسيتش وتامي أبراهام.
ولم تمض سوى 6 دقائق، حتى افتتح ليستر سيتي التسجيل، عندما وجّه ألبرايتون كرة داخل منطقة الجزاء، حاول بارنز متابعتها دون أن ينجح، لتصل إلى نديدي الذي سدد كرة قوية بعيدة المدى، ارتدت من قائم مرمى تشيلسي إلى داخل الشباك.
وكاد ليستر سيتي يضاعف تقدمه في الدقيقة 16، عندما حصل ماديسون على تمريرة كاستاجني، ليطلق “صاروخا” بعيد المدى، ارتد من عارضة مرمى تشيلسي.
وحصل تشيلسي على أول فرصة للتسجيل في الدقيقة 21، عندما نفذ مونت ركلة ركنية، قابلها سيلفا برأسه، لكن محاولته جاءت في مكان وقوف الحارس كاسبر شمايكل الذي أبعدها بقبضتيه.
وواصل ليستر سيطرته على المجريات، فتلقى ألبرايتون الكرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس إدوارد مندي بأطراف أصابعه إلى ركنية في الدقيقة 26.
وانطلق تشيلسي بهجمة مرتدة في الدقيقة 32، مرر بوليسيتش على إثرها الكرة إلى هودسون أودوي المواجه للمرمى من الناحية اليمنى، بيد أنه سدد في الشباك الخارجية القريبة.
ومع بداية الشوط الثاني، أوشك ليستر سيتي على إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 50، عندما قابل جاستن عرضية برأسه بجانب المرمى، وبعدها بدقيقة واحدة، وصلت الكرة من ركلة ركنية لتشيلسي على رأس أبراهام الذي أطاح بها فوق المرمى.
واستمرت خطورة ليستر سيتي من الهجمات المرتدة، وأوقف الحارس مندي بقدميه كرة من تيليمانز إثر تمريرة من فاردي في الدقيقة 57.
ومع مرور الوقت دون تمكن تشيلسي من الوصول إلى مرمى ليستر، أجرى لامبارد تبديلين دفعة واحدة، أشرك من خلالها تيمو فيرنر وحكيم زياش مكان هافرتز وهودسون أودوي في الدقيقة 68.
ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لتشيلسي بعد وقوع بوليسيتش داخل المنطقة في الدقيقة 72، وألغى الحكم هدفا لتشيلسي في الدقيقة 86، لوجود تسلل على صاحبه فيرنر
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