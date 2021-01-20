ارتفاع أسعار النفط ومؤشر برنت يتجاوز الـ 56 دولارا

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا، وسط توقعات بأن تمضي الإدارة الأمريكية المقبلة في إنفاق تحفيزي ضخم من شأنه أن يعزز الطلب على الوقود ويخفض مخزونات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، أو 0.66٪، لتصل إلى 56.25 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ 40 سنتا أو 0.76 بالمئة، لتصل إلى 53.38 دولارا للبرميل.

وحثت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الاميركية من الرئيس المنتخب جو بايدن المشرعين، امس الثلاثاء، المشرعين على التصرف بشكل كبير بشأن الإنفاق على الإغاثة من الوباء، مما يعزز الآمال في الإنفاق الهائل لتعزيز النمو.

وأعلنت العاصمة الصينية بكين اليوم الأربعاء عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على، COVID-19 ، حيث ستغلق محطة مترو أنفاق بعد أن أبلغت المدينة عن أكبر قفزة يومية لها في حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وسيراقب التجار بيانات مخزون الخام والمنتجات الأمريكية المقرر صدورها من معهد البترول الأمريكي اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة المقبل