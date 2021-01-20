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الأربعاء, 20 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 09:44 ص

الاتحاد الوطني الكردستاني: تحديد موعد جديد للانتخابات تم بطريقة مخالفة للدستور

انتخابات العراق
أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم  الاربعاء، أن عملية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات تمت بطريقة غير دستورية.
وقال عضو الاتحاد الوطني بيستون عادل، في حديث إذاعي، ،أن “تحديد موعد الانتخابات يكون عن طريق تقديم رئيس الجمهورية كتاب رسمي الى مجلس النواب ليتم التصويت عليه، وهو ما لم يحصل لغاية الآن”.
واضاف، ان “عملية تأجيل الانتخابات شيء واجب كونها تحتاج الى وقت اكثر”، مبينا أن “الموعد الجديد هو الاخر غير كافي قياسا بالظروف الراهنة التي تشهدها البلاد”.
وشدد فائق، على أن “التصويت على قانون الانتخابات يقضي بان يكون لدى المفوضية فترة 6 أشهر على اقل تقدير للتهيئة الكاملة من الناحية الفنية واللوجستية، سيما وان ادارة المفوضية السابقة قد حلت بالكامل، والذين قد اتوا من قضاة ومدراء عامون ليست لديهم الخبرة الكافية لذا يحتاجون الى وقت أكثر لكي يكون لديهم دراية كاملة هذا فضلا عن ان عملية التسجيل البايومتري لم تجري لغاية الان بالشكل المرضي”.
  وقرر مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في تشرين الأول المقبل، بدلا من حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.
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