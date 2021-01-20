رسميا.. السوداني يعلن تأسيس تيار الفراتين الوطني

اعلن النائب محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، تأسيس تيار الفراتين الوطني.

وقال السوداني في مؤتمر تأسيس التيار، ان”الفراتين عقد مؤتمره التأسيسي العام وانتخب أعضاء الامانة العامة والأمين العام ونائبه”.

واضاف، ان”تيار الفراتين حركة سياسية عراقية صميمية وأنه ولد من اجل تصحيح مسار عمل الدولة والوقوف بوجه الفساد والمفسدين”، مبينا ان”الشباب يمثلون العمود الفقري للفراتين وهم رأس الحربة في التصحيح المقبل”.

واشار الى، ان”اعضاء الفراتين يمثلون جميع ألوان الطيف العراقي من زاخو الى الفاو ومن بغداد انطلقنا ومحطاتنا في جميع المحافظات، من الآن سيكون شعارنا حان وقت العمل”