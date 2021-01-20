انكشف الوجه القبيح.. قطر عرّاب الإرهاب الإيراني تدعو للمصالحة مع طهران وظريف يصفق

غرض الحمدين من جراء المصالحة الخليجية تمرير إيران!



علق مراقبون، على دعوة وجهتها قطر عبر وزير خارجيتها للصلح مع إيران. بالقول إن هذه كانت الأغراض الحقيقية من وراء المصالحة. فالهدف الصلح مع مرشد ايران وتمرير ارهابها وابتلاع جرائمها

وفي خطوة فجة ومبكرة، وتأتي بعد مصالحة أنهت قطيعة دبلوماسية بين الدوحة وأربع عواصم عربية استمرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، دعت قطر الدول الخليجية إلى "إجراء محادثات مع إيران". بحسب ما أعلن وزير خارجيتها في مقابلة بُثت يوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في حديثه إلى تلفزيون "بلومبيرغ"، إنه "يأمل أن يحدث هذا، وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث". مضيفاً "هذه أيضاً رغبة تشاركها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي".

وقال الوزير القطري إن قطر ستُسهل المفاوضات" حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك. مؤكداً أن بلاده "ستدعم من يجري اختياره لذلك".

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوعين فقط، من مصالحة خليجية أنهت خلافاً بين قطر وأربع دول، إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو (حزيران) 2017 العلاقات مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم مجموعات متطرفة وارهابية وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة، وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

ووفق تقرير "إرم نيوز"، جرت المصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عُقدت بداية الشهر الحالي في مدينة العلا السعودية، ورُفعت بعدها القيود. ولم تعلن الرياض أي نية للانخراط في حوار مع طهران. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد شدد في القمة الخليجية على ضرورة "توحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، خصوصاً التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة".

ووراء قطر، رحب وزير الخارجية الإيراني ظريف بدعوة نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لفتح حوار خليجي مع إيران.

وعلق ظريف على دعوة قطر وقال في تغريدة باللغة العربية: ‏ترحب إيران بدعوة أخي الشیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی للحوار الشامل في المنطقة. هذا ما نؤكد على ضرورته وندعو إليه دائماً.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الحل لكل تحدياتنا يكمن في العمل المشترك للوصول إلى منطقة قوية.

ولفت خبراء، ان محاولات قطر تمرير الإرهاب الإيراني تبدو فجة وغير مقبولة ولا أحد يريدها.

ا.ي

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